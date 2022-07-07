«Реал» не будет удерживать Асенсио и установил цену трансфера

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может покинуть клуб в летнее межсезонье.

Мадридский клуб и футболист так и не смогли прийти к обоюдному согласию по поводу продления контракта. Руководство «Реала», не желая терять деньги, выставило футболиста на трансфер, установив цену в 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

Асенсио входит в сферу интересов таких клубов, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Но самым вероятным вариантом продолжения карьеры называется итальянский «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру и забил 10 голов.