«Проблемы адаптации» - Кесси не успел подучить испанский язык

Полузащитник Франк Кесси присоединился к «Барселоне», он давно мечтал об этом, но не удосужился подучить испанский язык (не говоря уже о каталонском). Между тем «Барселона» уже приступила к тренировкам в преддверии нового сезона, и Кесси пока что вынужден общаться в основном по-итальянски - язык он выучил за годы выступлений в «Аталанте» и «Милане».

В социальных сетях «Барселоны» появился ролик с его встречи с Хави, в ходе которой тренер спросил его, знает ли он испанский. На это Кесси лишь смущенно опустил голову.

Напомним, что Франк Кесси перебрался в «Барселону» на правах свободного агента.