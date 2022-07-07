«Барселона» определилась с ценой на Деста

«Барселона» оценила защитника Серджино Деста в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист не входит в планы главного тренера каталонского клуба Хави. «Барселона» готова расстаться с игроком, как только появится предложение в районе 20 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

Дест перешел в «Барселону» из «Аякса» в октябре 2020 года и рассматривался в качестве преемника Дани Алвеса. Однако, в последнее время игрок все чаще проводил время на скамейке запасных.

В прошедшем сезоне футболист сыграл в Ла Лиге 21 игру и отдал 3 голевых паса.