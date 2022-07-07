«Реал» не будет делать попыток вернуть Рамоса

После того, как в «ПСЖ» сменился тренерский штаб, а клуб выбрал курс на обновление состава, стала появляться информация о том, что защитник Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал».

Однако, как сообщают испанские СМИ, мадридцы не заинтересованы в воссоединении с 36-летним защитником-ветераном. «Реал» в это межсезонье подписал Антонио Рюдигера и не видит в своем составе места для защитника «ПСЖ».

С другой стороны, новый тренерский штаб парижского клуба также пока не делал никаких заявлений по поводу будущего испанского защитника.

Рамос провел в «Реале» 16 лет. В 671 матче за мадридский клуб он забил 101 гол и отдал 40 голевых пасов.