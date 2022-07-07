«Барселона» достигла договорённости с Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде урегулировал условия личного контракта с руководством «Барселоны». Сумма сделки между каталонским клубом и «Севильей» составит около 60 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

Руководство «Севильи» ранее отрицало какие-либо переговоры по трансферу 23-летнего защитника, однако на днях появилась информация, что в «Севилье» уже приготовили прощальный видеоролик, посвященный Кунде.

Главный тренер «Барселоны» находится в поисках центрального защитника, способного в будущем заменить Херарда Пике, карьера которого находится в заключительной фазе.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.