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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» достигла договорённости с Кунде

07 Июля 2022 • 10:17 Комментировать

Защитник «Севильи» Жюль Кунде урегулировал условия личного контракта с руководством «Барселоны». Сумма сделки между каталонским клубом и «Севильей» составит около 60 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

Руководство «Севильи» ранее отрицало какие-либо переговоры по трансферу 23-летнего защитника, однако на днях появилась информация, что в «Севилье» уже приготовили прощальный видеоролик, посвященный Кунде.

Главный тренер «Барселоны» находится в поисках центрального защитника, способного в будущем заменить Херарда Пике, карьера которого находится в заключительной фазе.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
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