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Витсель объяснил, почему перешёл в «Атлетико»

07 Июля 2022 • 08:31 Комментировать

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался насчет своего трансфера в мадридский «Атлетико».

«Атлетико» - замечательный топ-клуб. Я продолжу играть на высоком уровне и буду выступать в Лиге чемпионов. Поэтому сделал выбор в пользу «матрасников». Также мне интересно поработать с Диего Симеоне, это один из лучших тренеров в мировом футболе.

У «Атлетико» потрясающие болельщики, которые создают прекрасную атмосферу на домашнем стадионе. Хочу побыстрее окунуться в нее», - цитирует игрока пресс-служба клуба.

Предыдущим местом работы Витселя была дортмундская «Боруссия». С 2012 по 2016 год бельгиец выступал за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель
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