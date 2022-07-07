Кунде беседовал с Хави этим летом не менее трёх раз

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес регулярно обсуждает потенциальный трансфер с центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

23-летний француз остаётся одной из главных трансферных целей «Барселоны» наряду с несколькими другими дорогостоящими игроками. Основным претендентом на Кунде считается «Челси», имеющий преимущество над каталонцами с финансовой точки зрения. При этом Кунде более трёх раз с начала лета лично беседовал с наставником «сине-гранатовых» Хави Эрнандесом. Согласно утверждениям журналиста Херарда Ромеро, защитник очень хотел бы продолжить карьеру именно в «Барселоне».

Жюль Кунде сыграл 44 матча за «Севилью» в прошедшей кампании, записав на свой счёт три забитых мяча и одну голевую передачу.