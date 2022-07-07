Уругвайский форвард Эдинсон Кавани может оказаться в Испании - им интересуется полуфиналист минувшей Лиги чемпионов, «Вильярреал». Его тренер. Унаи Эмери, давно является поклонником таланта Кавани, а сейчас ему надо искать замену для Арнаута Данжума, который настроен покинуть клуб. И Кавани представляется Эмери как хороший вариант, сообщает Estadio Deportivo. Вместе они работали в «ПСЖ», когда Эмери тренировал парижский клуб, так что и сейчас могут снова сработаться. Единственной загвоздкой могут стать финансовые запросы звездного Кавани, но если «Вильярреалу» удастся хорошо продать Данжума, то он вполне осилит требования уругвайца.
«Вильярреал» прорабатывает приглашение Кавани
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