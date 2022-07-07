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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» переманил у «Сельты» игрока испанской сборной

07 Июля 2022 • 00:42 Комментировать

Хавбек испанской сборной Брайс Мендес, доселе выступавший за галисийскую «Сельту», сменил свой бывший клуб на страну Басков - теперь он будет выступать в составе «Реал Сосьедада». Свой новый контракт Брайс подписал сроком на целых шесть лет, до 2028 года. За услуги 25-летнего игрока «Сосьедад» заплатил пятнадцать миллионов евро, уточняет официальный сайт баскского клуба.

Мендес посвятил «Сельте» пять лет своей карьеры, в ходе которых он сыграл за клуб из Виго в 166 матчах и забил при этом 22 гола. В составе испанской сборной Мендес сыграл в четырех матчах и уже успел при этом отметиться забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Реал Сосьедад Брайс Мендес Трансферы футбола - лето 2022
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