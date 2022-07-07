Менди хочет заключить с «Реалом» новый контракт

Несколько дней назад представители мадридского клуба заявили о том, что защитник Ферлан Менди открыт к продаже, поскольку команда приобрела оборонца «Челси» Антонио Рюдигера, значительно укрепив позицию.

Менди сватали в различные испанские клубы, однако сам игрок заявил, что хотел бы переподписать контракт с мадридцами, о чем сообщает Ok Diariо.

Источник отмечает, что Ферлан выступает с требованиями увеличить ему зарплату по новому соглашению, однако «Реал» не торопится реагировать на условия, выдвинутые игроком.

27-летний оборонец «сливочных» провел в стане мадридцев три сезона. Он сыграл за «Реал» во всех соревнованиях 105 матчей, в которых отличился пять раз и сделал девять результативных передач.