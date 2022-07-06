Новичок «Барселоны» Кристенсен: «Не люблю усложнять игру»

Новичок «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал свой переход в клуб.

Датский центральный защитник пополнил ряды каталонцев в качестве свободного агента, перебравшись из лондонского «Челси».

«Я очень рад. Давно ждал этого момента. Приход в «Барселону» открывает передо мной отличные перспективы, – рассказал 26-летний футболист. – Я прибыл сюда для того, чтобы помочь клубу.

Я считаю себя игроком, умеющим сохранять спокойствие под давлением при владении мячом. Именно это качество лучше всего характеризует меня как футболиста. Я не из тех, кто любит усложнять игру», – описал свои сильные стороны Кристенсен, чей контракт с «Барселоной» рассчитан на четыре года.