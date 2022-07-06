В Италии считают, что Дибала перейдет в мадридский «Атлетико»

В Италии следят за тем, куда намеревается перейти нападающий Пауло Дибала. Аргентинский футболист покинул туринский «Ювентус» после семи лет выступлений, ожидалось, что он может оказаться в «Интере», но пока что новостей на эту тему нет. Проблемой «Интера» является отсутствие уходящих игроков, в силу чего нет возможности удовлетворить финансовые запросы Дибалы.

И теперь итальянское издание La Repubblica считает, что потенциальным клубом Дибалы может стать мадридский «Атлетико», который тренирует его соотечественник - Диего Симеоне. Для Дибалы важно быть на виду в своей родной Аргентине, дабы завоевать место в сборной и сыграть на чемпионате мира, а потому тренируемый аргентинским тренером испанский клуб - идеальное место.