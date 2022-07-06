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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Италии считают, что Дибала перейдет в мадридский «Атлетико»

06 Июля 2022 • 22:43 Комментировать
Хетафе
...
Атлетико М
14.08 16:00

В Италии следят за тем, куда намеревается перейти нападающий Пауло Дибала. Аргентинский футболист покинул туринский «Ювентус» после семи лет выступлений, ожидалось, что он может оказаться в «Интере», но пока что новостей на эту тему нет. Проблемой «Интера» является отсутствие уходящих игроков, в силу чего нет возможности удовлетворить финансовые запросы Дибалы.

И теперь итальянское издание La Repubblica считает, что потенциальным клубом Дибалы может стать мадридский «Атлетико», который тренирует его соотечественник - Диего Симеоне. Для Дибалы важно быть на виду в своей родной Аргентине, дабы завоевать место в сборной и сыграть на чемпионате мира, а потому тренируемый аргентинским тренером испанский клуб - идеальное место.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Пауло Дибала
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ХЕТАФЕ АТЛЕТИКО М
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