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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» нацелена приобрести голкипера «Барселоны»

06 Июля 2022 • 17:59 Комментировать

«Барселона» получила запрос от «Сельты» на приобретения вратаря Нету. Об этом сообщает Sport.

Источник сообщает, что до недавнего времени каталонцы планировали расторгнуть контракт с бразильским кипером, но решили его продать.

Напомним, Нету перешел в «Барселоны» из «Валенсии» в 2019 году. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года.

В сезоне 2021/2022 вратарь провел за «Барселону» три матча, в которых пропустил четыре гола. В Кубке Испании Нету однажды вышел в футболке каталонцев, пропустив один мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона Чемпионат Испании Нето
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