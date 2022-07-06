«Сельта» нацелена приобрести голкипера «Барселоны»

«Барселона» получила запрос от «Сельты» на приобретения вратаря Нету. Об этом сообщает Sport.

Источник сообщает, что до недавнего времени каталонцы планировали расторгнуть контракт с бразильским кипером, но решили его продать.

Напомним, Нету перешел в «Барселоны» из «Валенсии» в 2019 году. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года.

В сезоне 2021/2022 вратарь провел за «Барселону» три матча, в которых пропустил четыре гола. В Кубке Испании Нету однажды вышел в футболке каталонцев, пропустив один мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.