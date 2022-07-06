От Пике отписалось пять миллионов подписчиков после разрыва с Шакирой

Певица Шакира и защитник «Барселоны» Херард Пике завершили свои 12-летние отношения после измены со стороны футболиста. Пара в браке не была, однако расставание звезд прошло очень тяжело.

Меж тем, пока звезды судятся по вопросам опекунства детей, а Шакира грозится устроить бывшему избраннику «настоящий ад», фолловеры певицы заметили, что аудитория спортсмена стала уменьшаться.

Так, из-за разрыва с Шакирой Пике уже потерял 5 миллионов подписчиков. «От него отписываются тысячами, и это еще не предел», - грозятся фанаты певицы в социальных сетях.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об изменах футболиста своей возлюбленной. Источник El Periodico сообщает, что девушка, с которой Херард изменял Шакире, учится в университете, и работает в сфере организации праздничных мероприятий. Ее личность пока не разглашается.