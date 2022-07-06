Хоакин подписал новый контракт с «Бетисом»

Полузащитник «Бетиса» Хоакин продлил контракт с клубом.

«Хоакин — икона для «Бетиса». Он продолжит радовать поклонников команды», — сообщает официальный сайт клуба. 40-летний футболист подписал трудовой договор на один сезон. Стоит отметить, что Хоакин является капитаном «Бетиса».

Испанский полузащитник играет за «Бетис» с 2015 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 встречах с учетом всех турниров, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записал в свой актив четыре результативные передачи. «Бетис» занял шестое место в турнирной таблице в прошедшем розыгрыше Ла Лиги.