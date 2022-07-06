Анчелотти видит в Майорале дублёра Бензема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает нападающего Борху Майорала как дублера Карима Бензема.

Майорал провел полтора года в «Роме», а вторую половину сезона 2012-22 доигрывал в «Хетафе». Нападающий недавно вернулся в «Реал» из аренды.

После того как Лука Йович был отправлен в «Фиорентину», главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает Майорала в качестве дублера основного нападающего Карима Бензема, сообщает AS.

Майораль дебютировал в «Реале» в 2015 году, но затем был вынужден поскитаться по арендам, но даже в «Роме» не смог стать игроком основного состава.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 18 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Кроме того, он провел 5 матчей за «Рому» в Серии А.