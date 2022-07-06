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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта – о Дембеле: «Если он хочет остаться, то должен принять наши условия»

06 Июля 2022 • 14:54 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Усмана Дембеле. Напомним, что в начале июля француз официально стал свободным агентом.

«Если он хочет остаться, то должен принять условия, которые мы ему предложили в последний раз, иначе он уйдёт. Нет никаких дедлайнов. Мы хотим, чтобы Дембеле остался, но всё зависит от него самого. Он ещё не принял наше последнее предложение, но вопрос пока открыт», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Дембеле в прошлом сезоне отдал 13 голевых передач в Ла Лиге. Игроком активно интересуется лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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