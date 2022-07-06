Капитан испанского «Бетиса» Хоакин Санчес останется в команде ещё на один сезон. 40-летний ветеран официально подписал с родным клубом новый контракт, который рассчитан до следующего лета.

Напомним, что Хоакин является воспитанником «Бетиса». В сезоне-2004/05 футболист помог своей команде впервые за долгое время квалифицироваться в Лигу чемпионов, а в прошлой кампании футболист выиграл с клубом Кубок Испании, обыграв в финале «Реал Сосьедад».

Санчес за свою карьеру также успел поиграть за такие клубы как «Валенсия», «Фиорентина» и «Малага».

В прошлом сезоне футболист отметился одним ассистом в 21 матче чемпионата Испании.