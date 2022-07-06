«Севилья» уже приготовила прощальное видео для Кунде

Плачевное финансовое положение заставляет «Севилью» распродавать игроков. Одним из первых клуб может покинуть защитник Жюль Кунде, которым усиленно интересуется «Барселона».

Хотя официальной информации о переговорах пока нет, клуб уже смонтировал прощальной ролик для Кунде, сообщают испанские источники. Такие ролики приготовлены также еще для нескольких игроков команды.

Ожидается, что трансфер Кунде в «Барселону» может состояться уже на этой неделе, так как «Севилья» нуждается в финансах, чтобы планировать летние приобретения.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.