Эступиньян может продолжить карьеру в «Лионе»

Защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян попал в сферу интересов «Лиона».

Французский клуб находится в поисках левого защитника после того, как у Эмерсона закончился срок аренды и он вернулся в «Челси». Одним из претендентов на эту роль является Николас Тальяфико из «Аякса», но «Лион» рассматривает и другие варианты.

В частности, французы обратили внимание на Первиса Эступиньяна, сообщает Foot Mercato. Эквадорец хорошо проявил себя в этом году в «Вильярреале», дойдя с командой до полуфинала Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей и отдал одну результативную передачу.