Фигу – о Бэйле: «Нельзя забывать о том, что он сделал для «Реала»

Бывший футболист «Реала» Луиш Фигу позитивно отозвался о карьере нападающего Гарета Бэйла в мадридском клубе.

«Он был в Мадриде в течение долгого времени. Часть этого времени он играл очень хорошо. С точки зрения производительности, он добился очень важных результатов как для себя, так и для команды», — сказал Фигу в интервью Gambling Insider.

Португалец добавил, что в последние два года карьера Бэйла в «Реале» была омрачена травмами.

«Я думаю, что в последней части карьеры все могло быть лучше. Но, тем не менее, нельзя забывать, что он сделал для «Реала», - добавил Фигу.

Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году. В составе мадридского клуба он трижды выигрывал чемпионат Испании и пять раз Лигу чемпионов.