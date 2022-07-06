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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» уверены, что Бускетс покинет клуб в конце сезона

06 Июля 2022 • 11:59 Комментировать

Руководство «Барселоны» считает, что нет смысла продлевать контракт с полузащитником-ветераном Серхио Бускетсом, так как игрок покинет клуб в конце сезона.

Текущее соглашение футболиста заканчивается летом 2023 года. Несмотря на то, что главный тренер каталонского клуба Хави рассматривает 33-летнего футболиста как твердого игрока основного состава, в клубе предполагают, что следующий сезон станет последним для Бускетса в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

Следующей командой в его карьере, по всей видимости, станет «Интер Майами» из МЛС. Ранее была информация, что в этот клуб также может перейти Жорди Альба.

Бускетс пришел в основную команду «Барселоны» в 2008 году и провел там всю карьеру, сыграв в 451 матче в Ла Лиге и забив 11 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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