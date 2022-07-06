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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бавария» нашла нового нападающего

06 Июля 2022 • 11:49 Комментировать

Перспективный нападающий Матис Тель, который принадлежит французскому «Ренну», попал в сферу интересов одного из европейских грандов. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Кристиан Фальк, подписать 17-летнего футболиста хочет мюнхенская «Бавария».

По сведениям журналиста, немецкий топ-клуб уже сделал французской стороне предложение по трансферу Теля. Чемпион Бундеслиги готов раскошелиться на семь миллионов евро плюс бонусные выплаты.

В минувшем сезоне французского чемпионата Матис провел семь поединков в составе «красно-чёрных», не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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