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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» назвала ещё одну трансферную цель

06 Июля 2022 • 11:41 Комментировать

Талантливый бразильский полузащитник Андрей Сантос, выступающий на родине за «Васко да Гаму», может переехать в испанский чемпионат. По информации Globo, заинтересованность в трансфере 18-летнего исполнителя проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» рассматривают Сантоса в качестве альтернативы ветерану команды Серхио Бускетсу. Каталонцы готовы заплатить за опорника один миллион евро, что категорически не устраивает бразильскую сторону.

Срок действующего контракта хавбека с «Васко да Гамой» рассчитан до января следующего года.

В прошлом сезоне «Барселона» стала вице-чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрей Сантос
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