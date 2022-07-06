«Барселона» назвала ещё одну трансферную цель

Талантливый бразильский полузащитник Андрей Сантос, выступающий на родине за «Васко да Гаму», может переехать в испанский чемпионат. По информации Globo, заинтересованность в трансфере 18-летнего исполнителя проявляет каталонская «Барселона».

«Сине-гранатовые» рассматривают Сантоса в качестве альтернативы ветерану команды Серхио Бускетсу. Каталонцы готовы заплатить за опорника один миллион евро, что категорически не устраивает бразильскую сторону.

Срок действующего контракта хавбека с «Васко да Гамой» рассчитан до января следующего года.

В прошлом сезоне «Барселона» стала вице-чемпионом Испании.