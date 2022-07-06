Полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкан близок к переходу в португальский «Спортинг» на правах аренды.

Прошлый сезон футболист провел в «Вулверхэмптоне» также в аренде. После возвращения в каталонский клуб главный тренер «Барселоны» Хави дал понять игроку, что не нуждается в его услугах.

Переговоры между «Спортингом» и «Барселоной» продолжались несколько недель и сейчас близки к завершению. «Спортинг» будет иметь права выкупа Тринкана по окончанию срока аренды за сумму в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.