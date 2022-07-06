Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тринкан близок к переходу в португальский «Спортинг»

06 Июля 2022 • 09:03 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкан близок к переходу в португальский «Спортинг» на правах аренды.

Прошлый сезон футболист провел в «Вулверхэмптоне» также в аренде. После возвращения в каталонский клуб главный тренер «Барселоны» Хави дал понять игроку, что не нуждается в его услугах.

Переговоры между «Спортингом» и «Барселоной» продолжались несколько недель и сейчас близки к завершению. «Спортинг» будет иметь права выкупа Тринкана по окончанию срока аренды за сумму в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Спортинг Лиссабон Франсишку Тринкан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Данджума – Мойес против
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Марко Асенсио
09:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» рассматривает варианты приобретения Гнабри
09:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски продолжает давить на «Баварию», чтобы та отпустила его в «Барселону»
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил дедлайн «Барселоне» по трансферу Рафиньи
09:03 · Испания. Ла Лига
Тринкан близок к переходу в португальский «Спортинг»
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» озвучила своё предложение по Рафинье
07:25 · Англия. Премьер-лига
Известный игрок не хочет оставаться в «Челси»
07:05 · Англия. Чемпионшип
Форвард «Барселоны» продолжит карьеру на туманном Альбионе
02:42 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» считают, что выручки от продажи де Йонга хватит на покупку лидера «Манчестер Сити»
02:17 · Испания. Ла Лига
Юмтити согласился на трансфер в «Ренн»
02:08 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова принять предложение «МЮ» по де Йонгу после одной поправки
01:54 · Испания. Ла Лига
Бывший президент «Барселоны» хочет стать мэром каталонской столицы
01:39 · Испания. Ла Лига
Новичок «Барселоны» Кесси назвал своего футбольного кумира
01:28 · Испания. Ла Лига
Мингеса недоволен давлением со стороны «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем