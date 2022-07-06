Юмтити согласился на трансфер в «Ренн»

Как мы уже сообщали, «Барселона» подыскала новый клуб для Самуэля Юмтити, от которого она уже давно мечтает избавиться. Его ждут во французском «Ренне». ранее Юмтити надеялся остаться в «Барселоне», поэтому даже продлил контракт с клубом до 2026 года.

Но «Барселона» все-таки выставила его на продажу, и теперь Юмтити, как сообщает издание Sport, вынужден смириться с этим. Источник уточняет, что сейчас Юмтити находится во Франции, ведя соответствующие переговоры с руководством «Ренна». Оно, к слову, уже подтвердило этот факт.

Остается неясным, идет ли речь об арендном соглашении или о переходе на постоянной основе.