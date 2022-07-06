Бывший президент «Барселоны» хочет стать мэром каталонской столицы

Экс-президент каталонской «Барселоны», 58-летний Сандро Россель, который руководил клубом с 2010 по 2014 год и отметился темной историей с переходом Неймара, сопровождавшейся обвинениями в финансовых нарушениях, решил податься в политики. Его манит должность мэра Барселоны. Росселя не пугает то, что не так давно он провел почти два года в предварительном заключении, хотя и сумел в итоге отбиться от обвинений.

Выборы мэра Барселоны намечены на 2023 год, уточняет издание Sport. Окончательное решение будет принято до конца текущего года, пока же Россель готовится к общению с потенциальным электоратом и пытается понять настроения.