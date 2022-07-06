Новичок «Барселоны» Кесси назвал своего футбольного кумира

Полузащитник Франк Кесси, перешедший в «Барселону», вдохновлялся примером своего соотечественник Яя Туре, также игравшего за каталонцев.

«Яя Туре – мой кумир, и он тоже выступал на «Камп Ноу». Он был великим футболистом. Мне посчастливилось поиграть вместе с ним за нашу национальную сборную, и я был бы счастлив провести такую же успешную карьеру, какая была у него», – признался 25-летний ивуариец после своего перехода.

Напомним, что Франк Кесси перебрался в «Барселону» на правах свободного агента, подписав контракт до 2026 года. Ранее хавбек выступал за «Милан», цвета которого защищал на протяжении трёх лет.