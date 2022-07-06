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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мингеса недоволен давлением со стороны «Барселоны»

06 Июля 2022 • 01:28 Комментировать

Центральному защитнику «Барселоны» Оскару Мингесе не нравится, что клуб требует от него поскорее найти себе нового работодателя.

Как известно, 23-летнему игроку уже сообщили, что на него не рассчитывают. Сам Мингеса согласен уйти, но не хочет торопиться с решением, надеясь тщательно изучить все возможные варианты. По информации diariARA, испанец недоволен тем, что «Барселона» оказывает на него давление с целью ускорить продажу.

Действующее соглашение Оскара Мингесы с каталонским грандом рассчитано до лета следующего года. В услугах защитника заинтересованы местная «Жирона» и итальянская «Монца».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Оскар Мингеса
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