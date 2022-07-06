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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обладательница женского «Золотого мяча» порвала «кресты» и пропустит женский чемпионат Европы

06 Июля 2022 • 01:03 Комментировать

Тяжелая потеря для женской испанской сборной по футболу, а также, разумеется, для «Барселоны» - 28-летняя Алексия Путеллья получила тяжелую травму, разрыв крестообразных связок, и это означает, что она выбыла из строя на несколько месяцев. Ей придется пропустить не только первую часть сезона в клубном футболе, но и женский чемпионат Европы, который начинается уже 6 июля и пройдет до конца месяца.

В прошлом году Путеллья, выступающая за «Барселону» с 2012 года, стала обладателем женского «Золотого мяча». В  групповом раунде женской сборной Испании предстоит сразиться с соперницами из Германии, Дании и Финляндии.

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Евро-Футбол.Ру,
Женский Футбол Золотой Мяч
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