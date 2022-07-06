«Бавария» - ещё один претендент на Кунде

Защитник испанской «Севильи» Жюль Кунде интересен многим серьезным клубам, и, скорее всего, покинет главный город Андалусии. Прежде всего, им интересуются в «Барселоне» и «Челси», но, как сообщает испанское издание Diario Sport, претендентом на услуги Кунде является также и немецкая «Бавария».

Ключевым фактором станут деньги - «Севилья» просит за футболиста 65 миллионов евро, в то время как «Барселона», которая приглашает Кунде настойчивее всего, готова выплатить лишь 45 миллионов за 23-летнего игрока. Если «Бавария» сможет предложить больше, то, скорее всего, заполучит оборонца.