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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бавария» - ещё один претендент на Кунде

06 Июля 2022 • 00:20 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Защитник испанской «Севильи» Жюль Кунде интересен многим серьезным клубам, и, скорее всего, покинет главный город Андалусии. Прежде всего, им интересуются в «Барселоне» и «Челси», но, как сообщает испанское издание Diario Sport, претендентом на услуги Кунде является также и немецкая «Бавария».

Ключевым фактором станут деньги - «Севилья» просит за футболиста 65 миллионов евро, в то время как «Барселона», которая приглашает Кунде настойчивее всего, готова выплатить лишь 45 миллионов за 23-летнего игрока. Если «Бавария» сможет предложить больше, то, скорее всего, заполучит оборонца. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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