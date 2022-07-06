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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стал известен соперник «Барселоны» в борьбе за Кубок Гампера

06 Июля 2022 • 00:12 Комментировать

Каталонская «Барселона» объявила о том, что в матче за Кубок имени Жоана Гампера она сыграет с мексиканским клубом «Пумас». Эта встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» седьмого августа. Ранее от предложения сразиться в борьбе за традиционный летний турнир «Барселоне» отказала «Рома» под руководством Жозе Моуринью, когда-то работавшего в каталонском суперклубе, но с годами ставшим его заклятым врагом.

Что касается женского финала Кубка Гампера, то он состоится уже после начала нового сезона испанской Ла Лиги - 23 августа женская «Барселона» сразится с француженками из «Монпелье».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пумас
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