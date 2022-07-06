«Барселона» не рассматривает возможность продажи Нико

Центральный полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес не будет выставлен на продажу этим летом.

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 20-летнего испанца, рекомендует игроку покинуть «Барселону» ради получения игровой практики. Наставник команды Хави Эрнандес сомневается в способности Нико закрепиться в основном составе, но сам хавбек не намерен уходить насовсем. Согласно информации Catalunya Radio, руководство клуба тоже не заинтересовано в продаже игрока. Вероятно, стороны сойдутся на аренде, если возникнет подходящий вариант.

Контракт Нико Гонсалеса действует до 2024 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 36 матчах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.