Французский клуб готов забрать Пьянича у «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может вернуться в «Лион».

Будущее боснийца в каталонском клубе находится под вопросом. Сам 32-летний футболист не торопится уходить, поскольку доволен условиями своего текущего контракта, рассчитанного ещё на два года. Тем не менее, как сообщил журналист Херард Ромеро, Пьянич уже получил предложение от французского «Лиона», за который выступал на старте карьеры с 2008 по 2011 год.

Миралем Пьянич провёл сезон 2021/22 на правах аренды в турецком «Бешикташе». По слухам, хавбек интересен не только «Лиону», но и «Аль-Насру» из Саудовской Аравии.