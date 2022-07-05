Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» хочет воспитанника «Барселоны»

05 Июля 2022 • 22:50 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Вернувшаяся в высшую лигу испанского футбола «Жирона» заинтересована в услугах защитника «Барселоны» Оскара Мингесы.

В руководстве каталонского суперклуба не возражают против продажи Мингесы, который в минувшем сезоне появлялся на поле лишь эпизодически, проигрывая конкуренцию  Херарду Пике, Рональду Араухо и Эрику Гарсии. В то же время услугами Мингесы интересуется и другой клуб, вышедший в высшую лигу - но не испанский, а итальянская «Монца».

Но есть у него и варианты продолжения карьеры в испанском футболе - как сообщает Diario Sport, это «Хетафе», «Мальорка» и даже «Валенсия».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Оскар Мингеса Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
22:50 · Испания. Ла Лига
«Жирона» хочет воспитанника «Барселоны»
22:45 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» вновь заинтересовалась защитником «Аякса»
22:32 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт пытается остаться в «Барселоне»
22:31 · Испания. Ла Лига
Винисиус рассказал, считает ли себя одним из лучших футболистов мира
22:06 · Испания. Ла Лига
Пике залечит травму до следующей недели
21:57 · Испания. Ла Лига
Кесси пояснил, почему выбрал «Барселону»
21:33 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Я большой поклонник Бензема»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Стал известен фактор, который позволит «Челси» выиграть борьбу у «Барселоны» за Кунде
20:41 · Испания. Ла Лига
Винисиус – о «Золотом мяче»: «Это то, что должно произойти само собой»
18:27 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» повесила ценник на Брайтвайта слухи
17:02 · Испания. Ла Лига
Васкес раскрыл секрет успеха Анчелотти
16:30 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готов продать Менди после прихода Рюдигера слухи
16:01 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» не может зарегистрировать Кесси и Кристенсена
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
14:09 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу
Все новости
Рекомендуем