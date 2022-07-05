«Жирона» хочет воспитанника «Барселоны»

Вернувшаяся в высшую лигу испанского футбола «Жирона» заинтересована в услугах защитника «Барселоны» Оскара Мингесы.

В руководстве каталонского суперклуба не возражают против продажи Мингесы, который в минувшем сезоне появлялся на поле лишь эпизодически, проигрывая конкуренцию Херарду Пике, Рональду Араухо и Эрику Гарсии. В то же время услугами Мингесы интересуется и другой клуб, вышедший в высшую лигу - но не испанский, а итальянская «Монца».

Но есть у него и варианты продолжения карьеры в испанском футболе - как сообщает Diario Sport, это «Хетафе», «Мальорка» и даже «Валенсия».