Брайтвайт пытается остаться в «Барселоне»

Несмотря на то, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже много раз говорил о том, что не рассчитывает на услуги Мартина Брайтвайта, игровая манера которого совершенно не подходит новому футболу команды, датчанин рассчитывает остаться в клубе.

Как сообщает Diario sport, Брайтвайт держится за возможность, так как считает выступления в «Барселоне» важнейшей вехой своей карьеры. При этом «Барселона» готова продать его за восемь миллионов евро.

Брайтвайт присоединился к «Барселоне» в 2020 году и за прошедшее время успел сыграть в 57 матчах в ее составе. В них он забил десять голов и сделал пять голевых передач.