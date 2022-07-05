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Чемпионат Испании. Ла Лига

Брайтвайт пытается остаться в «Барселоне»

05 Июля 2022 • 22:32 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
14.08 16:00

Несмотря на то, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уже много раз говорил о том, что не рассчитывает на услуги Мартина Брайтвайта, игровая манера которого совершенно не подходит новому футболу команды, датчанин рассчитывает остаться в клубе.

Как сообщает Diario sport, Брайтвайт держится за возможность, так как считает выступления в «Барселоне» важнейшей вехой своей карьеры. При этом «Барселона» готова продать его за восемь миллионов евро.

Брайтвайт присоединился к «Барселоне» в 2020 году и за прошедшее время успел сыграть в 57 матчах в ее составе. В них он забил десять голов и сделал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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