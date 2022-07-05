Винисиус рассказал, считает ли себя одним из лучших футболистов мира

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём текущем положении среди звёзд мирового футбола.

«На какое место я поставил бы себя в рейтинге лучших игроков мира? Пусть это решают другие, но помните, что именно я забил гол в финале и полуфинале Лиги чемпионов, а также сделал результативную передачу в четвертьфинале», – сказал 21-летний бразилец, смеясь.

Винисиус Жуниор стал одним из самых результативных игроков прошедшего клубного сезона в Европе, записав на свой счёт 20 голов и 22 голевые передачи. Контракт вингера рассчитан до 2024 года, но, как ожидается, в скором времени будет продлён.