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Винисиус рассказал, считает ли себя одним из лучших футболистов мира

05 Июля 2022 • 22:31 Комментировать

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил на вопрос о своём текущем положении среди звёзд мирового футбола.

«На какое место я поставил бы себя в рейтинге лучших игроков мира? Пусть это решают другие, но помните, что именно я забил гол в финале и полуфинале Лиги чемпионов, а также сделал результативную передачу в четвертьфинале», – сказал 21-летний бразилец, смеясь.

Винисиус Жуниор стал одним из самых результативных игроков прошедшего клубного сезона в Европе, записав на свой счёт 20 голов и 22 голевые передачи. Контракт вингера рассчитан до 2024 года, но, как ожидается, в скором времени будет продлён.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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