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Пике залечит травму до следующей недели

05 Июля 2022 • 22:06 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике близок к возвращению в строй после повреждения.

35-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона из-за мышечных проблем. Ветеран «сине-гранатовых» не полностью избавился от дискомфорта, сопровождавшего его около четырёх месяцев, но в ближайшее время завершит период реабилитации, информирует журналист Хави Мигель. Защитник сможет тренироваться в общей группе со следующей недели.

Херард Пике провёл 39 матчей за «Барселону» в прошедшей кампании, отметившись тремя забитыми мячами. Контракт испанца с клубом действует до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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