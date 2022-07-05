Пике залечит травму до следующей недели

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике близок к возвращению в строй после повреждения.

35-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона из-за мышечных проблем. Ветеран «сине-гранатовых» не полностью избавился от дискомфорта, сопровождавшего его около четырёх месяцев, но в ближайшее время завершит период реабилитации, информирует журналист Хави Мигель. Защитник сможет тренироваться в общей группе со следующей недели.

Херард Пике провёл 39 матчей за «Барселону» в прошедшей кампании, отметившись тремя забитыми мячами. Контракт испанца с клубом действует до июня 2024 года.