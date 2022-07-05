Кесси пояснил, почему выбрал «Барселону»

Полузащитник Франк Кесси стал игроком «Барселоны», он перешел в клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2026 года. В интервью El Mundo Deportivo игрок пояснил, почему он выбрал именно «Барселону».

- Это невероятная возможность, мне не терпится сыграть за команду. Когда тебя приглашает такой тренер, как Хави Эрнандес, и ты видишь, какие он прикладывает усилия, то надо соглашаться. Мне не терпится начать работу с ним и с моими новыми партнерами по команде, - рассказал Кесси, который в прошлом сезоне помог «Милану» выиграть первое за последние одиннадцать лет «Скудетто».