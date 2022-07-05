Винисиус – о «Золотом мяче»: «Это то, что должно произойти само собой»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о завоевании «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Это то, что должно произойти само собой.

Кариму 35 лет, и лишь теперь он получит его. Модрич выиграл его в 33 года.

У меня впереди ещё много лет для развития. Мне предстоит очень долгий путь, если Бог хочет, чтобы я однажды выиграл его», – сказал молодой игрок в интервью Que Papinho.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провёл за «сливочных» 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 100 млн евро.