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Винисиус – о «Золотом мяче»: «Это то, что должно произойти само собой»

05 Июля 2022 • 20:41 Комментировать

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о завоевании «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Это то, что должно произойти само собой.

Кариму 35 лет, и лишь теперь он получит его. Модрич выиграл его в 33 года.

У меня впереди ещё много лет для развития. Мне предстоит очень долгий путь, если Бог хочет, чтобы я однажды выиграл его», – сказал молодой игрок в интервью Que Papinho.

Винисиус выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 21-летний бразилец провёл за «сливочных» 52 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 20 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 100 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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