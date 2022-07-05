Васкес раскрыл секрет успеха Анчелотти

Защитник «Реала» Лукас Васкес рассказал, в чём секрет успеха главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Проще говоря, его секрет в том, что он хороший парень с очень добрым сердцем. Это его самый большой секрет», — цитирует Васкеса AS.com

«Реал» под руководством 63-летнего специалиста в сезоне-2021/22 стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов. «Королевский» клуб сыграет в матче за Суперкубок УЕФА «сливочные» сыграют против победителя Лиги Европы «Айнтрахта» 10 августа.

Новый сезон в чемпионате Испании «Реал» начнёт матчем против «Альмерии» на выезде. Встреча состоится 14 августа.