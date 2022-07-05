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​«Реал» готов продать Менди после прихода Рюдигера слухи

05 Июля 2022 • 16:30 Комментировать

«Реал» открыт к продаже Ферлана Менди и готов выслушать предложения по французу. Как сообщает Relevo, такая позиция мадридского клуба связана с подписанием Антонио Рюдигера. После прихода немца Давид Алаба должен перейти с позиции центрального защитника на позицию левого защитника и стать там основным.

27-летний Ферлан Менди провёл в «Реале» три сезона. За это время защитник провёл во всех соревнованиях 105 матчей, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Специалисты из авторитетного портала transfermarkt оценивают Ферлана Менди в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди Трансферы футбола - лето 2022
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