​«Барселона» не может зарегистрировать Кесси и Кристенсена

В понедельник «Барселона» официально объявила о переходе в свои ряды полузащитника Франка Кесси и защитника Андреса Кристенсена. Несмотря на закрытие сделок, каталонцы пока не могут зарегистрировать новичков для участия в Ла Лиге. Чтобы сделать это, «сине-гранатовые» должны привести бюджет в соответствие, сообщает El Partidazo de COPE.

Отметим, что Франк Кесси и Андрес Кристенсен перебрались в «Барселону» бесплатно в качестве свободных агентов.

Новый сезон в Примере стартует в августе, поэтому у «Барселоны» ещё есть время на решение своих кадровых проблем.