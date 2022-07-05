«Барселона» интересуется молодым защитником из Лиги 1

«Барселона» проявляет интерес к центральному защитнику «Монако» Бенуа Бадьяшилю.

Ситуация с переходом Жюля Кунде из «Севильи» остается неясной, поэтому руководство каталонского клуба может всерьез начать занимать трансфером 21-летнего защитника из «Монако».

Несмотря на свой возраст, Бадьяшиль имеет большой опыт выступления в высшей лиги чемпионата Франции, став игроком основного состава в 2020 году. Интерес к футболисту проявляют также «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Бадьяшиль провел в Лиге 1 24 игры и забил 1 гол.