Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» интересуется молодым защитником из Лиги 1

05 Июля 2022 • 13:01 Комментировать

«Барселона» проявляет интерес к центральному защитнику «Монако» Бенуа Бадьяшилю.

Ситуация с переходом Жюля Кунде из «Севильи» остается неясной, поэтому руководство каталонского клуба может всерьез начать занимать трансфером 21-летнего защитника из «Монако».

Несмотря на свой возраст, Бадьяшиль имеет большой опыт выступления в высшей лиги чемпионата Франции, став игроком основного состава в 2020 году. Интерес к футболисту проявляют также «Манчестер Юнайтед» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Бадьяшиль провел в Лиге 1 24 игры и забил 1 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Бенуа Бадьяшиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
15:16 · Англия. Премьер-лига
Мончи: «Кунде интересуются не только в Англии»
14:09 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» Праде прокомментировал интерес клуба к Пучу
13:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется молодым защитником из Лиги 1
12:53 · Испания. Ла Лига
Нико Гонсалес подумывает об уходе из «Барселоны»
12:34 · Испания. Ла Лига
Названа причина, из-за которой «Барселона» хочет избавиться от Френки де Йонга
12:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» серьёзно поднимет зарплату Родриго
11:55 · Англия. Премьер-лига
Алонсо – главная цель «Барселоны» на позицию левого защитника
11:31 · Англия. Премьер-лига
Испанские СМИ: «Вероятность, что «Барселона» подпишет Роналду, равна нулю»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Раскрылись ещё некоторые детали контракта Холанна с «Манчестер Сити»
11:03 · Испания. Ла Лига
Сразу 3 игрока «Реала» близки к новому контракту
10:55 · Испания. Ла Лига
Раскрыты новые детали переговоров Дембеле и «Барселоны»
10:55 · Италия. Серия А
Стали известны условия сделки по продаже Йовича в «Фиорентину»
10:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не планирует продавать Пуча, разговор идёт только об аренде
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова продать Павара, игрок интересен трём топ-клубам
10:33 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике планирует вызвать Пике на чемпионат мира в Катаре
Все новости
Рекомендуем