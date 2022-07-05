Нико Гонсалес подумывает об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес раздумывает над возможностью провести следующий сезон в аренде.

Появление в каталонском клубе Франка Кесси и без того может сильно сократить игровое время 20-летнего полузащитника. Сейчас на три места в стартовом составе претендуют Бускетс, Гави, Педри, Френки де Йонг, Кесси и Гонсалес.

Для молодого футболиста приоритетом является игра в основе, сообщает Mundo Deportivo. Поэтому не исключен вариант, при котором игрок начет следующий сезон в другом клубе. Молодым полузащитником интересуются «Марсель» и ряд команд Ла Лиги.

Гонсалес провел 27 матчей в чемпионате Испании в прошлом сезоне, но только 12 из них в стартовом составе, и пропустил конец кампании из-за перелома пальца ноги.