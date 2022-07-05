Названа причина, из-за которой «Барселона» хочет избавиться от Френки де Йонга

По данным испанских СМИ, «Барселона» обязана выплатить полузащитнику Френки де Йонгу 75 миллионов евро в течение следующих четырех сезонов.

Такая астрономическая сумма возникла из-за пандемии, во время которой голландец пошел на существенное сокращение зарплаты, сообщает Marca.

Первоначально де Йонг получал 12 миллионов евро за сезон, но во время «коронавирусного» простоя он согласился на урезание зарплаты до 3 миллионов евро. Когда футбол вышел из «самоизоляции», «Барселоне» необходимо было погасить долг перед футболистом, что с учетом бонусов и составило внушительную сумму в 75 миллионов евро за оставшиеся четыре сезона.

Испанские источники считают, что это является одной из причин того, что каталонский клуб стремиться как можно быстрее попрощаться с голландским полузащитником.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.