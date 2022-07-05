«Реал» серьёзно поднимет зарплату Родриго

Бразильский нападающий Родриго Гоэс близок к тому, чтобы заключить новое выгодное соглашение с мадридским «Реалом». Согласно сведениям ABC, новый трудовой договор 21-летнего форварда с «королевским клубом» будет подписан в конце этого месяца.

Источник подчеркивает, что по условиям контракта зарплата Родриго серьезно увеличится. Его оклад вырастет с четырех до семи миллионов евро в год. В соглашении также будут прописаны различные бонусы за индивидуальные достижения.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 49 поединках мадридского клуба. Родриго отметился девятью голами и десятью результативными передачами.