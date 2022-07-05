Сразу 3 игрока «Реала» близки к новому контракту

Мадридский «Реал» в скором времени должен объявить о продлении контракта с тремя футболистами. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о трёх бразильца – Эдере Милитао, Винисиусе Жуниоре и Родриго.

По данным от источника, Милитао подпишет с «Реалом» контракт до 2026 года, тогда как Винисиус задержится на «Сантьяго Бернабеу» до 2028 года. О сроке нового соглашения Родриго пока не сообщается.

Также Фабрицио Романо добавляет, что в контракте каждого из трёх игроков будет действовать сумма отступных, которая составит один миллиард евро. Ранее подобную сумму в новых контрактах своих игроков прописывала каталонская «Барселона».