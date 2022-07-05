Луис Энрике планирует вызвать Пике на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике собирается позвать защитника «Барселоны» Херарда Пике на чемпионат мира в Катаре.

Пике объявил о своем уходе из национальной сборной четыре года назад, после неудачного выступления «Ла Рохи» на чемпионате мира 2018 года в России. После этого он сыграл один матч за сборную Каталонии в 2019 году, но с тех пор не проявлял активности на международной арене.

Однако, по словам испанского журналиста Жерара Ромеро, Энрике, который тренировал Пике в «Барселоне», заинтересован в том, чтобы уговорить 35-летнего футболиста вновь надеть майку национальной сборной на чемпионате мира в Катаре.

Сам Пике пока не отреагировал на заявление Энрике. Между тем, в марте, футболист не отрицал возможности возвращения в сборную Испании.