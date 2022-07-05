Португальский «Спортинг» сделал предложение по Тринкану

Полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкан может перейти в португальский «Спортинг».

Футболист на днях вернулся в каталонский клуб после годичной аренды в «Вулверхэмптоне», но главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что не нуждается в услугах 22-летнего игрока.

В контракте Тринкана есть пункт о выкупе в размере 20 миллионов евро, которым собираются воспользоваться португальцы. Обе стороны уже практически договорились об условиях сделки, сообщает A Bola.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.