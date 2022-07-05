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Чемпионат Испании. Ла Лига

Португальский «Спортинг» сделал предложение по Тринкану

05 Июля 2022 • 09:07 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Франсишку Тринкан может перейти в португальский «Спортинг».

Футболист на днях вернулся в каталонский клуб после годичной аренды в «Вулверхэмптоне», но главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что не нуждается в услугах 22-летнего игрока.

В контракте Тринкана есть пункт о выкупе в размере 20 миллионов евро, которым собираются воспользоваться португальцы. Обе стороны уже практически договорились об условиях сделки, сообщает A Bola.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Спортинг Лиссабон Франсишку Тринкан
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